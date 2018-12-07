أسعار النفط لن تتجاوز 61 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة إنخفاضا، حيث هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي لمزيج برنت دون 61 دولار للبرميل.

بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس 50.98 دولار أمريكي للبرميل، أي متراجعة بنسبة 1 بالمئة.

ويرجع سبب الإنخفاض إلى تراجع الخام بنسبة 3 بالمئة، بعد إجتماع البلدان المصدّرة للبترول بفيينا، دون الإعلان عن قرار خفض الإمدادات.

ومازالت منظمة الأوبك تأجل إتخاد القرار النهائي بشأن تخفيضات الإنتاج، مع إنتظارها للدعم من روسيا.

هذه الأخيرة لا تريد خفض إنتاجها بأكثر من 150 ألف برميل يوميا.