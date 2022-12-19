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رحلات بأسعار ترويجية نحو اسطنبول انطلاقا من هذه الولايات

بقلم خالد زوبيري
رحلات بأسعار ترويجية نحو اسطنبول انطلاقا من هذه الولايات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، إطلاق أسعار ترويجية تخص الرحلات الجوية نحو مدينة اسنطبول التركية.

وجاء في البيان:” يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 و للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.”

ونوهت الجوية الجزائرية، إلى أن هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.

رابط دائم : https://nhar.tv/ns9iG
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