رحلات بأسعار ترويجية نحو اسطنبول انطلاقا من هذه الولايات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، إطلاق أسعار ترويجية تخص الرحلات الجوية نحو مدينة اسنطبول التركية.

وجاء في البيان:” يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 و للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.”

ونوهت الجوية الجزائرية، إلى أن هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.