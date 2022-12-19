رحلات بأسعار ترويجية نحو اسطنبول انطلاقا من هذه الولايات
بقلم خالد زوبيري
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، إطلاق أسعار ترويجية تخص الرحلات الجوية نحو مدينة اسنطبول التركية.
وجاء في البيان:” يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 و للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.”
ونوهت الجوية الجزائرية، إلى أن هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.
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