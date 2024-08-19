أسعار تنافسية لتذاكر رحلات الخط الدولي الجديد الجزائر- تونس

تنطلق رحلات قطار الخط الدولي الجديد الجزائر- تونس من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس. على الساعة (09.00) صباحا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة (18.27) مرورًا بسوق أهراس. غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

وينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة (08.25)، ليصل إلى عنابة على الساعة (18.20).

وتتم إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج. وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج . مع مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، و تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير قطار الخط الدولي الجديد الجزائر – تونس.

وحسب بيان للشركة، ينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا.

ويمر هذا القطار، بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس. ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27).

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). لتصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة. وأشار البيان، إلى أن جواز السفر إجباري للتنقل عبر هذا القطار.

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

وتم ضبط تسعيرة تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما يلي:

سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

وسعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج.

وأشار البيان، إلى مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، مع تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.