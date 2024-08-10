أسعار تنافسية.. هذه مواقيت سير القطار للخط الدولي الجديد الجزائر- تونس

تنطلق أول رحلة لخط السكك الحديدية الجزائر - تونس من تونس يوم غد الأحد. بينما تكون أول رحلة انطلاقا من محطة عنابة يوم الثلاثاء 13 أوت 2024. مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس. على أن يتم تدريجيا، رفع عدد الرحلات وزيادة عدد المقاعد بحسب الطلب المسجّل من طرف المسافرين.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وسيكون برنامج الرحلات كما يلي:

-انطلاقا من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا. لتصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27).

-انطلاقا من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). لتصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر. وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

وتم ضبط تسعيرة تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما يلي:

-سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

-سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج .

-مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، مع تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.