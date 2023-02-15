أسعار جديدة في خدمات مواعيد وإيداع الملفات فيزا إسبانيا ..تعرف عليها

أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة ” بي.أل.أس أنترناشيونال BLS international “بالعاصمة عن زيادات في أسعار الخدمات الاختيارية لطلب وإيداع ملفات فيزا إسبانيا.

وكشف مركز طلبات التأشيرة لمملكة إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران انه إعتبارا من من تاريخ من 07 فيفري 2023 عن تحديث أسعار الخدمات الاختيارية.

واوضح مركز ” بي.أل.أس أنترناشيونال” أن عمليات تسليم جوازات السفر عبر ولايتي الجزائر ووهران اصبحت 1155 دينار بعدام كانت في السابق 1000 دينار . يبنما سيكون سعر التسليم خارج ولايتي الجزائري ووهران 1732 دينار عوض 1500 دينار في السابق.

واضاف بيان مركز ” بي.أل.أس أنترناشيونال” ان الصور الشمسية المطلوبة داخل المركز اصبح سعرها 330 دينار بينما الصور طبق الأصل photocopie حدد سعرها بـ 6 دينار للورقة من جهة واحدة . في حين خدمة الرسائل النصية القصيرة فسعرها 220 دينار للرسالة الواحدة.

ووفقا لمركز ” بي.أل.أس أنترناشيونال” أن خدمة premium ” بريميوم ” المدفوعة فاصبح ثمنها بـ 4620 دينار. بينما الخدمة البيوميترية المنتقلة بـ 22 ألف و 220 دينار.

أما خدمة “بريميوم” المدفوعة التي تتضمن مزايا عند عملية الإيداع وبعدها، فحدد سعرها بـ 4620 دينار، أما الخدمة البيومترية المتنقلة، فحدد سعرها بـ 22 ألف و220 دينار.

ويُعلم مركز ” بي.أل.أس أنترناشيونال” أنه اعتبارًا من 10 جانفي 2023 تم وضع شرط جديد لإيداع التأشيرة لجميع الفئات لتحديد المواعيد.

وذلك بعد دفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت وتأكيد الموعد، من الضروري أن يقوم طالب التأشيرة بالدفع حصريًا باستخدام بطاقة CIB أوالذهبية الخاصة به لإجراء الدفع عبر الإنترنت. كما يجب طالب التأشيرة تقديم البطاقة في يوم موعده.

وفي حالة عدم احترام مقدم الطلب لهذه التعليمة (تدفع ببطاقة من طرف ثالث)، سيتم اعتبار موعدك ملغى ولن يتم قبولك في يوم الإيداع في مركز طلبات التأشيرة لإسبانيا.ملاحظة:

يوُسمح فقط للعائلات “الزوج،الزوجة، الأبناء القصر، الأب والأم” بالدفع ببطاقة CIB أوالذهبية واحدة يجب على مقدم الطلب تقديم البطاقة عند الإيداع.

واكد مركز ” بي.أل.أس أنترناشيونال” ان الرسوم المدفوعة بواسطة بطاقة طرف ثالث غير قابلة للاسترداد.

وأشار المركز إلى ان يعتبر تفويض الوالدين من كلا الوالدين الموقع في دار البلدية إلزاميًا لتقديم طلب تأشيرة للقاصر بمفرده أوبرفقة أحد الوالدين. و في حالة تقديمه لوحده، يجب عليه تقديم خطاب يوضح أسباب غياب الوالدين عن الإجراء.

ويمنع منعًا باتًا المرور من خلال شخص ثالث لتحديد موعد لطلب تأشيرة لإسبانيا نذكرك أن المواعيد مجانية! ندعوك لإنشاء حساب وتحديد موعدك بنفسك.

وذكر المركز أنه لن يتمكن مقدمو الطلبات الذين يستخدمون معرف بريد إلكتروني مزيفًا أو بريدًا إلكترونيًا مؤقتًا أو رسائل بريد إلكتروني لا تخصهم من دخول مركز التأشيرات ولن يتمكنوا من تقديم طلباتهم. إذا قدم مقدم الطلب رقم هاتف أورقم هاتف وكالة مزيفًا، فلن يتمكن من تقديم طلب.