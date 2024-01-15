أسعار جد مغرية لرحلات العاصمة وباريس في هذه التواريخ

توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، رحلات جوية بأسعار مغرية بين العاصمتين الجزائرية والفرنسية، نظرا لكثرة الطلبات على هذا الخط.

ويعتمد سعر التذكرة بين العاصمتين، على مبدأ العرض والطلب، وهناك فترات من السنة يكون فيها الطلب شحيحا، لذا يمكن للمسافرين الإستفادة من أسعار مثيرة للإهتمام.

وتوفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تذاكرا بسعر 147.88 أورو للرحلات بين العاصمة وباريس، في غالبية التواريخ المقترحة من 18 جانفي الجاري وإلى غاية منتصف شهر جوان المقبل.

فيما يمكن العثور على تواريخ ترتفع فيها أسعار التذاكر إلى أكثر من 350 أورو.

كما توفر الجوية الجزائرية، تذاكر على خط باريس-أورلي والجزائر العاصمة، بأسعار إبتداء من 145.25 أورو. وذلك اعتبارا من تاريخ 25 جانفي الجاري. وتكون متوفرة بكثرة إعتبارا من 14 فيفري 2024، في عرض يمتد حتى 13 جوان 2024.

للإشارة أن هناك تواريخ معينة يمكن أن ترتفع فيها الأسعار إلى أكثر من 500 أورو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التذاكر من الدرجة الاقتصادية، مما يتيح للمسافرين فرصة حمل أمتعة تزن 23 كيلوغراما وحقيبة يد يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات.

باريس-الجزائر: هذا ما تعرضه شركتي ترانسافيا والخطوط الجوية الفرنسية

وتعرض شكرة الطيران ترانسافيا، أسعار تذاكر ذهاب من مطار باريس-أورلي نحو الجزائر العاصمة، بسعر 100 أورو في الفترة الممتدة ما بين نهاية جانفي الجاري وبداية جوان القادم.

باستثناء ارتفاع طفيف في الأسعار لا يزيد عن 250 أورو بين 6 و17 فيفري 2024، وآخر في بداية أفريل مع تذاكر تصل إلى 360 أورو.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التذاكر منخفضة التكلفة، لا تشمل الحق في تكاليف حمل الأمتعة.

فيما عرض موقع الخطوط الجوية الفرنسية، رحلات ذهاب من باريس إلى الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من نهاية جانفي الجاري إلى بداية جوان، بأسعار تتراوح بين 124 أورو و350 أورو.

وبالنسبة لكل هذه الرحلات، يجب على المسافرين إلى الجزائر الحجز مسبقا. حيث من المحتمل أن ترتفع هذه الأسعار مع إقتراب موسم الصيف.