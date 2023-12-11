أسعار جد مغرية للأنترنت

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم عن عرض جد مغري لزبائنها في مجال الأنترنت بعنوان أفضل الاسعار غير عند اتصالات الجزائر.

وأوضحت إتصالات الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك انه بـ 1500 دج فقط بإمكان مشتركي الأنترنت الحصول على 150 جيغا أنترنت صالحة لمدة شهر كامل

وأضافت إتصالات الجزائر أنه بإمكانكم مع هذا العرض ولوج غير محدود إلى خدمة الأنترنت بتدفق مخفض، بعد استنفاد حجم التعبئة .

معلومات أكثر حول تعبئات Idoom 4G عبر موقع : إتصالات الجزائر