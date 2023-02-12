قناة النهار أسعار جنونية للخضر تشهدها مختلف الأسواق بولاية قسنطينة بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 12:45 أسعار جنونية شارك غرِّد أرسل 215 0 أسعار جنونية للخضر تشهدها مختلف الأسواق بولاية قسنطينة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5wLCN اقرأ أيضا أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي مومن أيت قاسي: اللاعب المحلي لديه مركب نقص ويجب إعطائه الإهتمام اللازم من المسؤولين والصحافة قناة النهار 30 جانفي الحماية المدنية الجزائرية تتمكن من إنتشال جثمان شخص من تحت الأنقاض بتركيا قناة النهار 11 فيفري مشاهد صـ.ـادمة وقف عليها أفراد الدرك الوطني ببوسعادة داخل مذبـ.ـح غير شرعي قناة النهار 03 فيفري الجلفة : تزويد الأسواق باللحوم لكسر الأسعار وكبح جشع المضاربين تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 28 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول قناة النهار 01 فيفري فرق الإنقاذ الجزائرية بـ تركيا تتمكن من إخراج طفلين من تحت الأنقاض قناة النهار 08 فيفري طالع هابط: سوق الجملة شلغوم بميلة يغرق بالأوحال.. والتجار يشتكون قناة النهار 09 فيفري "وزير التجارة :" يهمنا أن تعوّض المنتوجات الوطنية ما يتم إستوراده من الخارج فهي تتميّز بالجودة قناة النهار 29 جانفي في جو جد حزين..وصول جثـ.ـمان الشهيد دحماني موسى محمد لمقبرة اولاد عباس بالشلف قناة النهار 24 جانفي