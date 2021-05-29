أسعار حديد البناء تلتهب..!

بلغت 14 ألف دينار للقنطار وتسببت في تعطيل مشاريع البناء

عضو جمعية المستثمرين في البويرة زعفر العيد: “نطالب بتدخل المسؤولين المعنيين لإنقاذ المشاريع”

كشف عضو جمعية المستثمرين والمقاولين في البويرة، زعفر العيد، عن التهاب في أسعار مادة حديد البناء، حيث وصلت إلى 14 ألف دينار للقنطار.

وأوضح عضو جمعية المستثمرين والمقاولين في البويرة لـ”النهار”، بأن أسعار حديد البناء قفزت إلى ما يقارب الضعف، الأمر الذي تسبب – حسبه – في تعطيل العديد من مشاريع البناء.

وأضاف محدثنا بأن أسعار حديد البناء كانت قبل نحو 6 أشهر لا تتجاوز سعر 7 آلاف دينار للقنطار الواحد، مضيفا بأن سوق مواد البناء شهدت، خلال الأسبوعين المنصرمين، ركودا وكسادا غير مسبوق، على خلفية عزوف أصحاب المشاريع وحتى الخواص من المقبلين على ترميم أو بناء سكنات، عن مباشرة الأشغال، وانتظار استقرار سوق مواد البناء.

وأرجعت مصادر مطلعة على سوق مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار حديد البناء، إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على مواد أولية تدخل في صناعة الحديد الصلب وحديد البناء، لتضيف المصادر، أن جميع أنظار المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية كانت مشدودة تجاه قانون المالية التكميلي، أملا في التراجع عن فرض تلك الرسوم.