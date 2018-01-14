أسعار سكنات LPA بالأرقام

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،اليوم الأحد،أن كل من له وصل إيداع ملف في عدل سيستفيد من سكنه.
وخلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، قال أنه سيتم توزيع 187 ألف مسكن بعد تهيئتها بـ55 مليار دينار.
وعن سكنات LPA فقد قدم الوزير أسعار السكنات بالأرقام:
سعر الشقة LPA صنف F2 يقدر بـ250 مليون سنتيم.
سعر شقة LPA صنف F3 يقدر بـ 350 مليون سنتيم.
سعر شقة LPA صنف F4 يقدر بـ 440 مليون سنتيم.
سعر الشقة LPA في الجنوب والهضاب سيكون أقل من الشمال.
إعانة واحدة للدولة تقدر بـ 70 مليون سنتيم لكل المسجلين دون استثناء.
يمكن تكوين ملف تعاون عائلي لدفع مستحقات شقة LPA.
التعليقات (5)
موظف يتقاضى 5 مليون شهريا معنى 60 مليون سنويا 360 مليون خلال 6 سنوات يعني بهذا الأجر ما ياكل مايشرب ما يتنقل ما يداوي خلال كل هذه السنوات باش يتحصل على شقة 3 غرف وبدون حساب قيمة الأرضية التي تختلف من ولاية الى ولاية حسب الوزير ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
Plein de succès et de continuation bon courage
هذه الأسعار خيالية مقارنة بأن معظم المواد الأولية المستخدمة في البناء هي محلية مثل الحديد المسلح الإسمنت الرمل وغيرها…. لا حول ولا قوة إلا بالله شقة F2 بـ : 250 مليون ومازال الخير القدام ؟؟؟؟
نطلب تخفيض سعر السكنات لان معظم الشعب الجزائري لايستطيع ادخار 2 مليون سنتيم في الشهر وقص على ذلك واحسب
متي سيتم إيداع الملفات