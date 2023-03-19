أسعار سيارات فيات.. هذا ما قاله السفير الإيطالي

قال السفير الإيطالي لدى الجزائر ، اليوم الأحد، إن أسعار سيارات فيات الإيطالية المسوقة في الجزائر ستكون بأسعار معقولة.

وعبر السفير الإيطالي خلال الإعلان عن سيارات فيات وأسعارها التي ستسوق بها في الجزائر عن سعادته. للتمكن من إعادة فتح مصنع وهران في وقت قصير وقياسي.

وأشار السفير الإيطالي أن علامة فيات لطالما كانت علامة إيطالية عريقة. واليوم -يضيف- لنا الشرف في أن يتم تشارك هذه العلامة مع شركائنا الجزائريين.

وتابع بالقول “أنا متأكد اليوم أنه سيتم في مصنع وهران سيتم تصنيع سيارات جديدة مضمونة ومعقولة”.

وقد أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.

في حين، يتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

أسعار السيارات

كما ستتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500″ من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما ” TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.

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