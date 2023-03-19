أسعار سيارات فيات.. هذا ما قاله السفير الإيطالي
قال السفير الإيطالي لدى الجزائر، اليوم الأحد، إن أسعار سيارات فيات الإيطالية المسوقة في الجزائر ستكون بأسعار معقولة.
وعبر السفير الإيطالي خلال الإعلان عن سيارات فيات وأسعارها التي ستسوق بها في الجزائر عن سعادته. للتمكن من إعادة فتح مصنع وهران في وقت قصير وقياسي.
وأشار السفير الإيطالي أن علامة فيات لطالما كانت علامة إيطالية عريقة. واليوم -يضيف- لنا الشرف في أن يتم تشارك هذه العلامة مع شركائنا الجزائريين.
وتابع بالقول “أنا متأكد اليوم أنه سيتم في مصنع وهران سيتم تصنيع سيارات جديدة مضمونة ومعقولة”.
وقد أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.
وأفاد مجمع “ستيلانتس” أنه سيسوق 6 موديلات من سيارات “فيات” الإيطالية، FIAT، في الجزائر. 3 سيارات سياحية و3 نفعية.
في حين، يتعلق الأمر بكل من الموديلات سيارات هي: Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo. وموديلات سيارات فيات هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.
أسعار السيارات
كما ستتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون، حيث يتراوح سعر “فيات500″ من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما ” TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.
تعرف على عدد سيارات “Fiat” التي ستدخل الجزائر هذا الشهر
في حين، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن عملية استيراد سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، تنطلق في الـ 19 من شهر مارس جاري.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كشف زبدي أن الدفعة الأولى من سيارات “فيات” الإيطالية والتي تقدّر بـ4 آلاف سيارة ستدخل السوق الجزائرية هذا الشهر.
وبشأن تقديم 27 رخصة مسبقة في مجال استيراد المركبات، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. أنه رقم “رقم جيد ولا بأس به”.
وزير الصناعة يكشف
كما كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأحد، عن تاريخ خروج أول سيارة FIAT من مصنع وهران.
كما أوضح وزير الصناعة، أن أول سيارة FIAT مصنوعة في لجزائر تكون في نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير. قائلا إنه سيقوم غدا بزيارة تفقدية لمصنع وهران للمعاينة ومدى جاهزيته.