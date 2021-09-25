أسعار صادمة للرحلات الجوية إلى الجزائر عبر AIR FRANCE وترانسافيا

بعد عدة أشهر من الغلق بسبب وباء كوفيد 19، يأمل العديد من الجزائريين إلى دخول أرض الوطن قصد الاجتماع بالأهل. لكن أسعار التذاكر حالت دون ذلك.

أسعار باهظة للجزائر..

لا تزال الأسعار التي تفرضها شركات الطيران العاملة في هذا المجال. (الخطوط الجوية الجزائرية، والخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وخطوط ASL الجوية، وفويلينج) تثير الكثير من الانتقادات.

تذاكر الذهاب والإياب باهظة الثمن للغاية. حيث صُدم أحد مستخدمي الإنترنت الذي كان يخطط للسفر مع أسرته (زوجته وطفليه) من أسعار التذاكر.

الجزائر بسعر 4943 أورو لأسرة مكونة من أربعة أفراد..

ونشر أحد المواطنين المقيمين في فرنسا فيديو يظهر سعر الرحلة الجوية بين فرنسا والجزائر لعائلة مكونة من 4 أفراد.

وقال “لقد حاولت فقط معرفة التكلفة التي ستكلفني رحلة إلى الجزائر لشخصين بالغين وطفلين أعمارهما بين 4 و 6 سنوات. صدمتني الأسعار”.

وأجرى المعني عملية بحث عن أسعار التذاكر عبر Air France و Transavia في رحلة بين 22 أكتوبر و 6 نوفمبر. حيث بلغ إجمالي سعر التذاكر لعائلة مكونة من شخصين بالغين وطفلين 4943 أورو عبر الخطوط الجوية الفرنسية.

ترانسافيا، شركة متخصصة في السفر “منخفض التكلفة”، ورغم ذلك كانت الأسعار باهظة أيضًا. حيث بلغ ثمن الرحلة 4296 أورو لأربعة أشخاص.

هذه الأسعار تفوق قدرة غالبية العائلات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في الرحلات الجوية والتي قد تؤدي إلى خفض أسعار شركات الطيران.