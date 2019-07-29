أسعار صرف أهم العملات بالدينار الجزائري ليوم الإثنين 29 جويلية 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية “الدينار” ليوم 29 جويلية 2019، تباينا بين إستقرار وإرتفاع أو إنخفاض نسبي سواء في السوق الموازية أو في تعاملات السوق الرسمية.

في السوق الرسمية :

1 أورو = 133,30 دج

1 دولار أمريكي = 119,80 دج

1 دولار كندي = 91,00 دج

1 يوان صيني = 17,38 دج

1 دينار تونسي = 41,63 دج

في السوق الموازية:

1 أورو = 201 دج أثناء البيع و 199 دج أثناء الشراء

1 دولار أمريكي = 179 دج اثناء البيع و 177 دج أثناء الشراء

1 دولار كندي = 135 دج اثناء البيع و 133 دج أثناء الشراء

1 دينار تونسي = 60 دج أثناء البيع و 62 دج أثناء الشراء

1 درهم مغربي = 15 دج أثناء البيع و 17 دج أثناء الشراء