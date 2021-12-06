أسعار فاقت التوقعات لرحلات تركيا-الجزائر عبر turkish Airlines

في الأيام الأخيرة، طغى تهديد متغير Omicron على قلق العالم والمسافرين، خاصة وأن هذا الأخير سريع الانتشار.

ولا تزال أسعار التذاكر مرتفعة للغاية، بحيث أن غالبية الجزائريين الذين يعيشون في الخارج لا يستطيعون شراء التذاكر بهذه الأسعار.

في التطبيق الرسمي للخطوط الجوية التركية، التي تشغل أربع رحلات أسبوعيا إلى الجزائر، يتم تقديم تذكرة ذهاب فقط بين اسطنبول والجزائر ليوم 18 ديسمبر من 1046 أورو.

من جهتها ، تقدم الخطوط الجوية الجزائرية ، التي تشغل نفس عدد رحلات الخطوط الجوية التركية بحكم المعاملة بالمثل ، في اتجاه واحد بين اسطنبول – الجزائر العاصمة بتاريخ 6 ديسمبر من 458 يورو.

وقال مدير الخطوط الجوية التركية بلال أكشي إن الشركة تبحث إطلاق خطوط رحلات جديدة. إلى مناطق مختلفة حول العالم بينها كندا وإفريقيا.

وأوضح أكشي أن الخطوط التركية نقلت حوالي 25 مليون مسافر حتى نهاية الربع الثالث، وتهدف لنقل 35-40 مليون مسافر بنهاية 2021.

وفي حوار مع الأناضول تحدث أكشي عن النتائج المالية للشركة في الربع الثالث من العام الجاري. والعمليات الجديدة للشركة في فترة وباء كوفيد- 19.

وتطرق أكشي إلى حصول الخطوط التركية على وسام “نجمة إيطاليا”. برتبة فارس تقديراً لجهود الشركة في دعم إيطاليا خلال فترة انتشار الوباء.

سواء في إيصال المساعدات الطبية أو نقل المواطنين الإيطاليين من مختلف دول العالم إلى بلادهم. مشيرا إلى أن الشركة وقفت إلى جوار إيطاليا في أصعب لحظاتها ولذلك أراد الإيطاليون مكافئتها.

وقال أكشي أنه تسلم الجائزة بالنيابة عن 60 ألف عامل بالشركة، ويعدها في الوقت نفسه جائزة ممنوحة للشعب التركي.

وبخصوص النتائج المالية للشركة أشار أكشي إلى أن الخطوط التركية تضررت من تداعيات الوباء خلال عام 2020. كسائر شركات الخطوط الجوية في العالم.

وأكد أن الشركة كانت الأقل تضررا والأسرع تعافيا بين الخطوط العالمية، وتمكنت خلال عام 2021 من تعويض كل الخسائر. التي تكبدتها في عام 2020، بل وتمكنت من تحقيق أرباح أيضا.

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