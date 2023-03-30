أسعار مختلفة للحوم المستوردة.. إبطال كل الاتفاقيات مع الجزارين الخواص

افادت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، أن وزارة الفلاحة أمرت بإبطال كل الاتفاقيات مع الجزارين الخواص. وهذا بشأن وضع أسعار مختلفة للحوم البرازيلية المستوردة.

كما أشارت منظمة حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية، “فايسبوك”، إلى أن وزارة الفلاحة أصدرت تعليمة ببيع كل الأجزاء بـ1200 دينار.

وحسب ذات المصدر، فإن شحنات أخرى من اللحوم المستورد ستدخل اليوم وغدا من دولتي السودان والبرازيل.

موقع إلكتروني خاص بنقاط بيع اللحوم الحمراء المستوردة

كما نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيانا بخصوص نقاط البيع المخصصة للمواد الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك، عن تخصيص نقاط بيع مباشرة على مستوى المؤسسات والدواوين للقطاع موزعة عبر التراب الوطني. كما وضعت الوزارة، موقعا إلكترونيا خاصا، لتحديد كل نقاط البيع: Souk.madr.gov.dz

ومن خلال هذا الرابط، يمكن البحث عن نقاط البيع في كل ولايات وبطريقة سهلة. وسيتم توفير على مستوى هذه النقاط، أهم المنتجات الفلاحية منها اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب ومشتقاته، والحبوب، والبقول الجافة.

وكانت الوزارة، قد أشرفت على عملية استيراد ومراقبة العجول الموجهة للذبح من قبل الجزائرية للحوم الحمراء alviar.

هذه كميات اللحوم التي تم ضخها في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار

وكشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه كان لزاما على الدولة الجزائرية ضخ كميات إضافية من اللحوم في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار.

وقال وزير التجارة خلال حلوله ضيفا على فوروم الاذاعة الجزائرية. إن الأسواق الجزائرية تحوز على 50 ألف طن من اللحوم الحمراء. بالاضافة إلى 10 آلاف عجل واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والاسعار العالية جدا.

وأضاف وزير التجارة إن هذه المادة تصل لجهات عديدة من الوطن وليس كلها. فمن غير المعقول شراء اللحم بـ 2400 دج، والدولة توفؤة بـ 1200 دج.

وأشار وزير التجارة في ذات السياق أن دائرته الوزارية تعمل على إيصال هذه المادة حتى تكون في تناول المواطنين.

وفي حديثه عن أسواق الجملة، أفاد وزير التجارة أن هناك اسواق كثيرة موجودة في الجزائر. وشركة ماغرو لديها اسواق كبرى لكن هذا لا يكفي.