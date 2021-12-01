أسعار مذهلة للمسافرين الجزائريين عبر طيران فيولينغ
أعلنت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة Vueling التي تشغل 4 رحلات أسبوعيا وتخدم الجزائر ووهران من برشلونة. عن أسعار مذهلة للمسافرين الجزائرين.
وكشفت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة Vueling عن برنامجها حيث تم تخصيص رحلة برشلونة- الجزائر رقم 7474 VY يومي الأحد والثلاثاء. والخميس VY7476. برشلونة-وهران يوم الأحد: 7480 VY.
على تطبيق Vueling الرسمي، سيتم طرح تذاكر الطيران للبيع بين برشلونة والجزائر لشهر ديسمبر. ثلاثة تواريخ فقط لا تزال متاحة للبيع 2 و 5 و 26 ديسمبر.
يبدأ سعر رحلات 2 و5 ديسمبر من 500 أورو في اتجاه واحد بينما يبدأ سعر 26 ديسمبر من 550 أورو.
بالنسبة لرحلة برشلونة إلى وهران، هناك ثلاثة تواريخ تتوافق مع البرنامج الحالي معروضة للبيع، 5 و 19 و 26 ديسمبر.
وتم تحديد أسعار الرحلات في 5 و26 ديسمبر من 629 أورو بينما يتم عرض الرحلة في 19 الشهر المقبل من 599 أورو ذهابًا وإيابًا.
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رحلات ترانسافيا بين فرنسا والجزائر مؤكدة حتى ديسمبر
منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود، تبنت السلطات الجزائرية مبدأ المعاملة بالمثل في منح خانات طيران لشركات الطيران.
وحسب ما ورد في موقع visa et voyage يحق لشركات الطيران الأجنبية الحصول على نفس عدد الرحلات مثل الخطوط الجوية الجزائرية.
بحكم المعاملة بالمثل، تدير الخطوط الجوية الجزائرية 24 رحلة. يتم تقاسم النصف الآخر من البرنامج بين الخطوط الجوية الفرنسية ، وترانسافيا، وخطوط الطيران ASL الجوية وفويلينج. وهي التكلفة الإسبانية المنخفضة، بالترتيب التالي:
ترانسافيا: 9 رحلات إجمالية موزعة من باريس أورلي إلى الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، من ليون ومونبلييه إلى الجزائر العاصمة.
الخطوط الجوية الفرنسية: 7 رحلات أسبوعية؛ 6 بين باريس شارل ديغول والجزائر وسابعة بين باريس سي دي جي ووهران.
خطوط ASL الجوية: 7 رحلات في الأسبوع. 5 من باريس CDG إلى الجزائر العاصمة. رحلة واحدة من ليون وأخرى من ليل إلى الجزائر العاصمة.
فيولينغ: رحلة واحدة بين مرسيليا والجزائر.
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