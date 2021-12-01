أسعار مذهلة للمسافرين الجزائريين عبر طيران فيولينغ

أعلنت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة Vueling التي تشغل 4 رحلات أسبوعيا وتخدم الجزائر ووهران من برشلونة. عن أسعار مذهلة للمسافرين الجزائرين.

وكشفت الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة Vueling عن برنامجها حيث تم تخصيص رحلة برشلونة- الجزائر رقم 7474 VY يومي الأحد والثلاثاء. والخميس VY7476. برشلونة-وهران يوم الأحد: 7480 VY.

على تطبيق Vueling الرسمي، سيتم طرح تذاكر الطيران للبيع بين برشلونة والجزائر لشهر ديسمبر. ثلاثة تواريخ فقط لا تزال متاحة للبيع 2 و 5 و 26 ديسمبر.

يبدأ سعر رحلات 2 و5 ديسمبر من 500 أورو في اتجاه واحد بينما يبدأ سعر 26 ديسمبر من 550 أورو.

بالنسبة لرحلة برشلونة إلى وهران، هناك ثلاثة تواريخ تتوافق مع البرنامج الحالي معروضة للبيع، 5 و 19 و 26 ديسمبر.

وتم تحديد أسعار الرحلات في 5 و26 ديسمبر من 629 أورو بينما يتم عرض الرحلة في 19 الشهر المقبل من 599 أورو ذهابًا وإيابًا.

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