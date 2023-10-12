أسعار معقولة ومميزات خيالية.. 4000 سيارة DFSK قريبا في السوق الجزائرية

ستستقبل السوق الجزائرية قريبا 4000 سيارة للعلامة الصينية DFSK التابعة لمجمع BURGAN INTERNATIONAL قبل نهاية السنة الجارية.

تعتبر علامة DFSK من أبرز العلامات الصينية التي كان ولا يزال لها حضور قوي في السوق الجزائرية، خصوصا في فئة السيارات النفعية الخفيفة.

وستعود هذه العلامة مرة أخرى إلى السوق الجزائرية من بابها الواسع، في إطار ممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها حصريا “النهار أونلاين”، فإن علامة DFSKستسوق السيارات السياحية. إضافة إلى السيارات النفعية، منها شاحنات Mini Truck ونماذج أخرى.

سيارة GLORY500 ابتداء من 265 مليون.. أناقة وسلامة

ستستقبل السوق الجزائرية سيارة DFSK Glory 500 ذات تصميم أنيق وميزات الأمان والراحة التي توفرها. مزودة السيارة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر ينتج قوة 101 حصان و220 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أنها مزودة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

وتم تجهيز DFSK Glory 500 بمجموعة متنوعة من ميزات السلامة والراحة. بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم في الثبات (ESP)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

شاحنة K01S بـ 150 مليون فقط.. متانة مضمونة

تتمتع شاحنة DFSK K01S بمحرك قوي وقاعدة عجلات مثالية وإطارات سميكة ومنصة تحميل واسعة، لتتمكن من نقل 1865كغ بأمان تام.

وتم تزويد هذه الشاحنة بمحرك 1 لتر ينتج قوة 43 حصان و88 نيوتن.متر من عزم الدوران، معايير يورو 5.

شاحنة K02S بـ 165 مليون.. عجلات مثالية وأمان تام

تتمتع شاحنة DFSK K02S بمحرك قوي وقاعدة عجلات مثالية وإطارات سميكة ومنصة تحميل واسعة لتتمكن من نقل 905 كغ بأمان تام.

كما تم تزويد هذه الشاحنة بمحرك 1 لتر ينتج قوة 43 حصان و88 نيوتن.متر من عزم الدوران، معايير يورو 5.



