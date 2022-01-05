أسعار مغرية لرحلات فرنسا- الجزائر مع طيران فولوتيا

أطلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة فولوتيا عرضًا ترويجيًا لعدة وجهات، بما في ذلك الجزائر من فرنسا.

من المفترض أن تساعد زيادة الرحلات الجوية مع تونس ابتداءً من الأحد المقبل في تخفيف الضغط على الأسعار من فرنسا. ومن الممكن بالفعل السفر بين باريس والجزائر عبر تونس العاصمة بأقل من 400 أورو في اتجاه واحد.

وتقدم الشركة رحلات جوية من بوردو ومرسيليا إلى ثلاث مدن جزائرية: الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. سيتم تقديم الأخير اعتبارًا من فيفري المقبل من مرسيليا.

العرض الترويجي للمدن الجزائرية الثلاث ساري المفعول لرحلة في مارس المقبل. كما أن الرحلات المعروضة هي جزء من البرنامج المصرح به في إطار إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية.

وحسب موقع visa et voyage فمن بوردو، يتم تقديم الجزائر العاصمة من 45 أورو في اتجاه واحد. ويبدأ سعر عودة الجزائر بوردو في مارس من 93 أورو. مرسيليا – وهران متاح من 54 أورو في اتجاه واحد ومرسيليا – قسنطينة من 36 أورو. تختلف الأسعار حسب تاريخ المغادرة.

بالنسبة لبوردو – الجزائر العاصمة، تقدم فولوتيا رحلات يومي الاثنين والخميس في مارس.

حاليًا، تعمل فقط أيام الخميس، لذلك سيكون من الأكثر أمانًا الحجز على الرحلات المجدولة ليوم الخميس في مارس.

أما مارسيليا – وهران توفر فولوتيا رحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة.

حاليًا، يعمل فقط يومي الاثنين والخميس، لذلك يفضل عدم الحجز على الرحلات المجدولة يوم الاثنين.

أخيرًا لمارسيليا – قسنطينة، تقدم فولوتيا أيام الخميس فقط، وهذا يتماشى مع الجدول الزمني المخطط له في فيفري المقبل.

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منحت شركة الطيران فولوتيا، التي استحوذت على المنافذ من Aigle Azur. الحق في تسيير رحلتين تجاريتين إلى الجزائر كجزء من إعادة الافتتاح.