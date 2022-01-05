أسعار مغرية لرحلات فرنسا- الجزائر مع طيران فولوتيا
أطلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة فولوتيا عرضًا ترويجيًا لعدة وجهات، بما في ذلك الجزائر من فرنسا.
من المفترض أن تساعد زيادة الرحلات الجوية مع تونس ابتداءً من الأحد المقبل في تخفيف الضغط على الأسعار من فرنسا. ومن الممكن بالفعل السفر بين باريس والجزائر عبر تونس العاصمة بأقل من 400 أورو في اتجاه واحد.
وتقدم الشركة رحلات جوية من بوردو ومرسيليا إلى ثلاث مدن جزائرية: الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. سيتم تقديم الأخير اعتبارًا من فيفري المقبل من مرسيليا.
العرض الترويجي للمدن الجزائرية الثلاث ساري المفعول لرحلة في مارس المقبل. كما أن الرحلات المعروضة هي جزء من البرنامج المصرح به في إطار إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية.
وحسب موقع visa et voyage فمن بوردو، يتم تقديم الجزائر العاصمة من 45 أورو في اتجاه واحد. ويبدأ سعر عودة الجزائر بوردو في مارس من 93 أورو. مرسيليا – وهران متاح من 54 أورو في اتجاه واحد ومرسيليا – قسنطينة من 36 أورو. تختلف الأسعار حسب تاريخ المغادرة.
بالنسبة لبوردو – الجزائر العاصمة، تقدم فولوتيا رحلات يومي الاثنين والخميس في مارس.
حاليًا، تعمل فقط أيام الخميس، لذلك سيكون من الأكثر أمانًا الحجز على الرحلات المجدولة ليوم الخميس في مارس.
أما مارسيليا – وهران توفر فولوتيا رحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة.
حاليًا، يعمل فقط يومي الاثنين والخميس، لذلك يفضل عدم الحجز على الرحلات المجدولة يوم الاثنين.
أخيرًا لمارسيليا – قسنطينة، تقدم فولوتيا أيام الخميس فقط، وهذا يتماشى مع الجدول الزمني المخطط له في فيفري المقبل.
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منحت شركة الطيران فولوتيا، التي استحوذت على المنافذ من Aigle Azur. الحق في تسيير رحلتين تجاريتين إلى الجزائر كجزء من إعادة الافتتاح.
وبدأت التكلفة المنخفضة الإسبانية عملياتها إلى الجزائر الخميس 16 ديسمبر. حيث أطلقت فولوتيا أول رحلة تجارية لها إلى الجزائر. هذه الرحلة رقم V72658 بين مطار مرسيليا بروفينس ومطار أحمد بن بيلا دوران.
ووفقًا للبيانات التي قدمها برنامج Flight Radar، أقلعت طائرة Airbus A 319 التابعة لشركة الطيران منخفضة التكلفة Volotea. من بوردو في الساعة 10:29 صباحًا ، بينما كان من المقرر المغادرة في الساعة 10:15 صباحًا.
في مارس الماضي، أعلنت الشركة عن رحلات جوية إلى عدة وجهات في الجزائر. وكان من المقرر تشغيل 19 رحلة أسبوعيا من مارسيليا وبوردو وليون إلى الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة وبجاية وقسنطينة ووهران وتلمسان.
أخيرًا ، كان على الشركة تأجيل هذا البرنامج الذي يعتمد على الخانات السنوية.
وبالتالي ، تعمل فولوتيا حاليًا من مرسيليا وبوردو إلى وهران والجزائر على التوالي.
في فيفري المقبل، من المتوقع أن تقوم الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير رحلات إلى قسنطينة من مرسيليا.
في الواقع ، يجب تقديم قسنطنة اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا. تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.
وحسب موقع visa et voyage من ناحية السعر، لا تقدم Volotea أداءً أفضل من شركات الطيران الأخرى الموجودة في السوق. للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر.
وانتقد مستخدمو الإنترنت بشدة الشركة الإسبانية يوم الخميس بشأن سعر تذكرة الطائرة ذات الاتجاه الواحد التي تقدمها من 800 أورو.
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بين فرنسا والجزائر الخميس 16 ديسمبر، وتم تشغيل أول رحلة ذهابًا وإيابًا بين مرسيليا ووهران.
وستقوم الطائرة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير أول رحلة لها إلى الجزائر العاصمة الخميس 23 ديسمبر من بوردو.
وجاء هذا الإطلاق بعد عدة تأجيلات مرتبطة بالوضع الصحي. الآن ، فولوتيا هي سادس شركة طيران مصرح لها بتسيير رحلات بين فرنسا والجزائر.
وتنضم التكلفة المنخفضة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط ASL الجوية وفويلينج. هذا الأخير يعمل من كل من فرنسا (مرسيليا) وإسبانيا (برشلونة).
وحسب موقع visa et voyage، فقد غيرت فولوتيا عرضها للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر. الآن، يتم عرض ثلاث وجهات جزائرية فقط، الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، المغادرة من بوردو ومرسيليا.
وسيتم تقديم قسنطينة في الواقع اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا، حيث تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.
ولم تعد فولوتيا تقدم رحلات إلى المدن الجزائرية الأخرى المدرجة في برنامجها المعتاد ، وهي عنابة وبجاية وسطيف وتلمسان. وهذا سيجعل من الممكن تفادي الخلط بين البرنامج السنوي المعتاد وبين البرنامج الذي يندرج في إطار إعادة فتح الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، انتهى الترويج على الرحلات الجوية إلى الجزائر، الذي أطلقته شركة فولوتيا الأسبوع الماضي. حيث عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة.