أسعد ربراب: مصنع “ايفكون” ستصل مداخيله إلى 15 مليار اورو في السنة

أعلن أسعد ربراب ان مصنع “ايفكون” المقرر اقامته في الجزائر ستصل مداخيله إلى 15 مليار اورو في السنة فور بداية العمل به.

وأكد رجل الاعمال الجزائري اأسعد ربراب أن المصنع الذكي الذي سيعمل على تصفية المياه للحصول على المياه العالية النقاوة للشركة Ev con هي من تكنولوجيا عالمية.

واردف ربراب أن هذه المياه شديدة النقاوة لها عدة استعمالات طبية وصحية وفي الكثير من ميادين الصناعة.

واكدر براب ان مجمع سيفيتال يملك بشكل حصري هذه التقنية التي تحتاج لمعدات كبيرة من اجل الشروع في الأنتاج.