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أسعيد زرب يشرف على حفل تخرج دفعتي لضباط المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة

بقلم نجيبة سماي
أسعيد زرب يشرف على حفل تخرج دفعتي لضباط المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة
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يشرف المدير العام لإدارة  السجون وإعادة الإدماج  اسعيد زرب رفقة مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون والأمين العام لوزارة العدل.

إلى جانب محند واعلي حجار والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة. بمقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة على مراسم حفل تخرج دفعتي الدفعة الخامسة رقباء اعادة التربية باسم الفقيد باجي ياسين. و الدفعة السادسة و الثلاثون  اعوان اعادة التربية باسم الشهيد بلال بوعلام. ويحضر هذا الحفل  كل من   اطارات المدرسة الوطنية  لموظفي  ادارة السجون بالقليعة و اطارات  بوزارة العدل .

الدفعتان تضم  825  متريصا منهم 21 رقباء اعادة التربية و 804  اعوان اعادة التربية تابعو  تكوينا لمدة تراوحت بين  عام و عامين  ، وفق برامج تكوينية  بما يتماشى مع متطلبات إصلاح السجون ، قائمة على عصرنة التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العقابية و ترقية النشاطات التربوية و الصحية و النفسية للمحبوسين و الهدف من هذه البرامج التكوينية تهيئة الظروف لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ضمن المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق الإنسان .

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