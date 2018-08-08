أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري تعالج من سرطان الثدي

أعلن المكتب الإعلامى فى رئاسة الجمهورية السورية اليوم أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً.

وكشفت وكالة الأنباء السورية، على حسابها في موقع تويتر، الأربعاء، عن إصابة زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، بسرطان الثدي.

ونقلت الوكالة تغريدة حساب الرئاسة على تويتر قولها “بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرًا”.

وأضافت التغريدة “من القلب.. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل”.

وتبلغ أسماء الأسد 43 عامًا وتنحدر من عائلة الأخرس في حمص وسط سوريا وكانت تقيم مع أسرتها في لندن.

قبل أن تستقر في سوريا منذ عام 2000 لدى عقد قرانها على الرئيس السوري، ولديها ثلاث أولاد.

وقالت الوكالة إنه “وبحسب الصورة التي نشرها المكتب الصحفي فإن.. أسماء تتلقى العلاج في أحد المشافي العسكرية بدمشق”.