أسماك بأسعار جد معقولة في العاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن إنطلاق عملية البيع الترويجي لعدد من المنتجات البحرية الطازجة لمزارع تربية الأسماك من المنتج إلى المستهلك.

وأوضحت ذات المصالح عبر بيان لها نشر على حسابها الرسمي في الفيسبوك. العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وتدخل في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

واضاف البيان أن العملية البيع الترويجي إنطلقت اليوم بعدد من من المنتجات البحرية الطازجة لمزارع تربية الأسماك. بأسعار تنافسية ومعقولة من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

انطلقت اليوم بنقطتين للبيع بكل من ساحة الشهداء – بلدية القصبة. وكذا أمام الأقبية (LES VOÛTES) مقابل مسمكة الجزائر (نقطة بيع دائمة).

وستتوسع العملية خلال الأسبوع القادم لتمس كل من: سيدي عبد الله، بئر التوتة، باش جراح، الحراش، القبة وباب الوادي. للتوسع في مرجلة أخرى لتشمل أكبر عدد من بلديات العاصمة قصد استفادة كل المواطنين من هذه العروض التنافسية، التي تشمل ثلاثة أنواع من الأسماك. فلحد الآن على أن تشمل في المستقبل القريب عدة منتجات صيدية بأسعار تكون في المتناول.

وكشف البيان ان المنتجات المتوفرة هي: سمك البلطي الأحمر LE TILAPIA ROUGE بسعر: 550 دج. وكذا سمك القاجوج الملكي LA DAURADE ROYALE بسعر: 990دج. بالإضافة إلى سمك ذئب البحر LE LOUP DE MER بسعر: 990دج.

هذه العملية التي نظمتها الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين.