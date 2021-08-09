“أسمدال” و”مناجم الجزائر” ينشئان شركة ستسمح بتوفير 1000 منصب شغل

وقع المجمع الصناعي الجزائري أسمدة ومواد فيطوصحية “أسمدال”، ومجمع مناجم الجزائر، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء شركة للتحويل الكيميائي للفوسفات.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، جرى توقيع الاتفاقية، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

ويدخل مشروع الشراكة بين مجمعين عموميين والمسمى “مشروع ثنائي فوسفات الكالسيوم / أحادي الكالسيوم وثلاثي سوبر فوسفات”، الواقع بالعوينات بولاية تبسة، في إطارالاستراتيجية المسطرة لوزارة الطاقة والمناجم .

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستعاضة عن استيراد المنتجات الناتجة عن تثمين المنتجات المنجمية و تعزيز المداخيل من العملة الصعبة بتصدير الفائض من الانتاج، وخلق فرص عمل في قطاع الطاقة والمناجم.

ويكمن المشروع في التحويل الكيميائي وتثمين الفوسفات، المادة الخام التي تزخر الجزائر باحتياطات معتبرة منه والتي تقع في منطقة بئر العات، باحتياطيات تقدر بأكثر من ملياري طن من الفوسفات.

وتتمثل المنتجات التي ستنتجها الشركة في أحادي / ثنائي كالسيوم الفوسفات، الذي يعتبر من العناصر الأساسية لأعلاف المواشي والدواجن، وسماد فوسفاتي ثلاثي سوبر الفوسفات المعروف جيداً لدى المزارعين والذي يعرف سوقه تطور مستمر، وكذلك حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك.

بالإضافة إلى منتجات ذات الطلب المرتفع والمعتبرة كمواد وسيطة في صناعة إنتاج الأسمدة الكيماوية.

وسيحل هذا الإنتاج محل الواردات التي بلغت فاتورتها، في 2019، 4.6 مليار دينار لمنتجات أحادي / ثنائي كالسيوم الفوسفات وحدها.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تستهدف تغطية احتياجات السوق الوطنية، حيث ستتيح الصادرات المخطط لها في المرحلة الثانية مكاسب صافية ودائمة لميزان الصرف الجزائري.

ويقدر إجمالي الاستثمار للمشروع بحوالي 396 مليون دولار لعائد سنوي متوقع يبلغ حوالي 173 مليون دولار، ويساهم في خلق 700 منصب عمل خلال مرحلة إنجاز المشروع و300 منصب عمل مباشر أثناء الاستغلال.