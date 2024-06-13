أسميدال تربح وتمتلك شركة فرتيال بنسبة 100 بالمائة

قام المجمع الاسباني “فيلار مير” بالتنازل عن كامل حصته في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال”، ليتم بذلك وضع حد نهائي للنزاع محل التحكيم الدولي بين الطرفين.

وحسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجمع العمومي، فإن أسميدال ومجمع فيلار مير توصلا إلى تسوية ودية للخلاف الذي نشأ بينهما في 2018. بسبب رغبة المجمع الاسباني في بيع أسهمه في شركة “فرتيال”.

مما أدى للجوء، منذ مارس 2021، إلى إجراء تحكيمي بين الطرفين، والذي صدر بشأنه حكم في جوان 2023.

وأسفر الحوار المستأنف بين الطرفين، عن توقيع بروتوكول اتفاق تسوية ملزم، أدى بتاريخ 12 جوان 2024. إلى إتمام عملية التنازل عن جميع الأسهم التي يمتلكها مجمع “فيلار مير” في شركة “فرتيال” لصالح “أسميدال”.

وبذلك، أصبحت “أسميدال” تتمتع اليوم بالسيطرة الكلية على شركة “فرتيال”.

وكانت شركة “فرتيال”، المتخصصة في صناعة الأسمدة، مملوكة بنسبة 49 بالمائة من طرف مجمع “فيلار مير”. و51 بالمائة من طرف “أسميدال”.