أسميدال: محكمة التحكيم الدولي ترفض عدد من طلبات مجمع “فيلار مير”

كشف مجمع أسميدال، أنه وفي إطار النزاع بين مجمع أسمدال و مجمع فيلار مير Grupo Villar Mir الاسباني بخصوص شركة مخصبات الجزائر فرتيال « Fertial ». والذي تعود حيثياته الى سنوات 2018 و 2019. فقد أطلقت إجراءات التحكيم الدولي ضد مجمع أسمدال “وليس ضد مجموعة سوناطراك”.

وحسب بيان للمجمع، فإنه يرحب مجمع أسميدال في نهاية إجراءات التحكيم، برفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من طرف مجمع فيلار مير GVM ضده. كما يأسف لكون هذا الرفض جزئي.

ويعكف مجمع أسمدال حاليا على دراسة و تحليل عناصر و أساسيات هذا الحكم. كما يحتفظ بامكانية اللجوء الى اجراءات النقض لحماية حقوقه في اطار التحكيم الدولي.

وأفاد البيان، أنه و نظرا لكون ملف النزاع يخضع لواجب السرية الذي تخضع له جميع الأطراف. يعتذر مجمع أسمدال عن عدم امكانية إعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع.