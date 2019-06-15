أسناني تصطك في المنام… جدال بين أفراد الأسرة

رأيت في المنام أسناني تصطك ببعض بقوّة كبيرة حتى شعرت بالألم، فما دلالة اصطكاك الأسنان في المنام؟

هاجر ڤالمة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا الأسنان في تعبير المنام إلى أهل الْبَيْت والأقارب، كما تدلّ على المال، فأَما الأسنان العليا فرجال والسفلى فهنّ نساء.

وأما الأنياب فهم سادة البيت من الرجال، وتدلّ الضواحك على الأخوال أَو أبنائهم، فَمن رأى فِي الضواحك حسنا وجمالا فهو تحسن أحوال أخوالك.

وما رأيت فيهما من قبح فهو سوء في أحوال أخوالك، وَمن رأى أَنه نبت لَهُ بِجَانِب سنّه سن أخرى فَإِنَّهُ يَسْتَفِيد من أقاربه سواء من جهة أعمامه أو أخواله.

وَمن رأى فِي أسنانه فرقة فهو عيب يظهر في أهل بَيته، وَرُبمَا دلّ ذَلِك على زِيَادَة في الْحسن، وقد يدلّ على حصول مشكلة بين الأخوال والأعمام.

وأما اصطكاك الْأَسْنَان فيدل على وُقُوع جِدَال وشجار بين أهل بَيته وصراع وتفاوت حجم الْأَسْنَان في المنام يدل على بذل مَال فِي صرف الهموم والتخلّص منها.

ويدلّ بَيَاض الْأَسنان وطولها وكمالها على زِيَادَة في القُوَّة والجاه للرائي، وَمن رأى أَنه نبت لَهُ سنّ جديد حتى صارت تؤلمه تعرّض للبلاء والفتن.

وَمن رأى في المنام أنه يقْلع أَسْنَانه فيدلّ على قطع رحمه فا يصلها أو ينْفق مَاله وهو كاره لذلك، ومن رأى أَن سنّه وَقع على الأَرْض ثم رفعه فيدل على أَنه سيُولد لَهُ ولد، فَإِن لم يرفعها من الأرض فقد يفقد قريبا.

ومن رأى أَن أَسْنَانه نقصت ولم تعد كاملة فلا يعبّر على الخير، وصغر الْأَسْنَان يدل على الْحسن وكبرها يدل على الْبشَارَة.

ومن رأى في أسنانه عَيْبا كبيرا فيدلّ على ثَلَاثَة على الهم والحزن والإفلاس، وَمن رأى أَن كلّ أَسْنَانه سَقَطت وَذَهَبت فَيدلّ إما على فقده جمِيع أَقَاربه وَعلى طول عمره.

وَيدلّ على ذَهَاب مَاله وعيشه وَدينه، فَإِن سَقَطت السن فِي حجره أَو يَده أَو فِيمَا يحصل بِهِ الحفظ فَيدلّ على حصول مال وَكَثْرَة نسل واجتماع أَقَاربه وَهدم منزل ووفاء بدُيُون وَذَهَاب مَالٍ فِي مصلحَة.

وَمن رأى أَنه ينظف أسنانه بالسواك فلَيْسَ يدلّ على الأمر المحمود، ومن رأى أَن فمه خال من الأسنان.

وبعدها ظهرت له أسنان نظيفة فيدل على تغيير في أُمُور حياته وتسييره لمصالحه و من رأى أَن في فمه إِلَّا سن واحدة فيدل على السنة.

ومن رأى أنه نبت له سن في مكان لا يصلح للسنّ فيدل على أَمر غير محمودَ، وَمن رأى أَنه بلع أَسْنَانه أَو بَعْضهَا فيدلّ على أكل الحقوق من الأموال.

وعليه تذهب دلالة اصطكاك الأسنان إلى وجود شجار وجدال وصراع بين أفراد العائلة، والله أعلم.