أسنتياف: إلغاء الرحلات التي تربط العاصمة ذهابا وإيابا إلى هذه الوجهات

أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها، بأن الرحلات التي تربط الجزائر العاصمة ذهابا وإيابا مع كل من الولايات الشرقية. تبسة، عنابة، سطيف، باتنة وتقرت، تمّ إلغاؤها لنهار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

ويأتي إلغاء هذه الرحلات استثنائيا اليوم، بسبب تضرر خط السكة الحديدية على مستوى منطقة المنصورة (برج بوعريريج). إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة وأدت إلى فيضانات وحدوث انجراف للتربة في بعض المقاطع من الخط.

وتعتذر الشركة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

وأكدت بأنها تسخر كافة الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية من أجل السماح باستئناف حركة القطارات على هذه الخطوط. بداية من يوم غد الخميس 6 أكتوبر .