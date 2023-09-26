أسنتياف تطرح بطاقة جديدة لصالح المواطنين الذين تفوق أعمارهم 55

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن طرح بطاقة الفئة العمرية الثالثة.

وحسب أسنتياف يمكن الاستفادة من تخفيض بـ 20 % عند شراء كل تذكرة سفر للخطوط الجهوية ( ما بين المدن ). والطويلة عبر المسارات التي تفوق 100 كم.

وأفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذه البطاقة مخصصة لمن يفوق سنهم 55 سنة للنساء و60 سنة للرجال.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أم مدة صلاحية البطاقة هي سنة واحدة.

ويحتوي ملف البطاقة على نسخة من بطاقة التعريف وصورة شمسية.