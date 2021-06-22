أسنتياف وايتوزا تطلقان سبر آراء لإعادة برمجة سير القطارات والحافلات

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري للجزائر إيتوزا، عمليةسبر للأراء حول النقل المزدوج عبر القطار والحافلة وهذا في إطار الإصغاء لاحتياجات واهتمامات المسافرين والزبائن.

وحسب نتائج سبر الآراء فقد تمّ اختيار خط آغا – زرالدة – آغا، في شطره الرابط بين تسالة المرجة وزرالدة، كخط تجريبي لهذه الصيغة الجديدة.

وعليه، فإن هذا الاستبيان موجه بشكل خاص لزبائن الشركة المسافرين على هذا الخط، ستسمح هذه الصيغة للمسافرين بالتنقل بين القطار والحافلات التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري، من خلال استعمال بطاقة اشتراك موحدة في المرحلة الأولى، في انتظار إطلاق تذكرة موحدة في مرحلة لاحقة.

وستتيح إجابات المسافرين معرفة محطات النزول والصعود، وكذا المواقيت الزمنية التي تناسب الزبائن مما سيتم من خلاله برمجة سير القطارات وكذا مسار الحافلات ونقاط توقفها وفقا لاحتياجات الزبائن.