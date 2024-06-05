أسهل 10 دول للحصول على تأشيرة شنغن لصيف 2024

تظهر البيانات الصادرة عن إحصائيات تأشيرات شنغن لعام 2023 أن هناك 10 دول تميل إلى منح عدد أكبر من التأشيرات.

وبحسب الأرقام، فإن أسهل عشر تأشيرات شنغن للحصول عليها لصيف 2024 هي كما يلي:

أيسلندا مع معدل رفض يبلغ 2.2 في المائة فقط

سويسرا - 10.7 في المائة

لاتفيا – 11.7 في المائة

إيطاليا – 12 في المائة

لوكسمبورغ – 12.7 في المائة

ليتوانيا – 12.8 في المائة

سلوفاكيا – 12.9 في المائة

ألمانيا – 14.3 في المائة

النمسا – 14.3 في المائة

اليونان – 14.7 في المائة

ولا يُنصح بمحاولة الحصول على تأشيرة دخول إلى إحدى الدول المذكورة أعلاه، ثم زيارة دولة أخرى. لأن ذلك يعتبر غير قانوني من قبل الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليه “التسوق عبر التأشيرات”.

إذا كنت ترغب في زيارة أي من الدول الأعضاء. تقدم بطلب للحصول على تأشيرة في مراكز التأشيرات في إحدى هذه الدول العشر.

ويمكنك دائمًا زيارة بلدان أخرى بنفس تأشيرة شنغن. فقط تأكد من أن البلد الذي أصدر التأشيرة سيكون وجهتك الأساسية.

ويجب على أولئك الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن هذا الصيف. ويريدون تقليل فرص الرفض، تجنب التقديم في البلدان التي لديها معدل رفض مرتفع.

أولاً، ينبغي للمرء تجنب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن المالطية. حيث أن قنصليات هذا البلد في الخارج تشتهر بارتفاع معدل الرفض.

وفي عام 2023، رفضت نفس الشيء 37.6 في المائة من جميع الطلبات الواردة.

وتأتي إستونيا في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ دول العالم التي تقدم طلبًا للحصول على تأشيرة شنغن. حيث رفضت في عام 2023 33.1 في المائة من الطلبات التي تلقتها. تليها بلجيكا بنسبة 26.5 في المائة.

وأكملت السويد وكرواتيا المراكز الخمسة الأولى، حيث بلغت معدلات الرفض 23.1 في المائة و20 في المائة على التوالي.