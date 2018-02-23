أسهم أوروبا تحقق مكسبا أسبوعيا محدودا

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة مرتفعة بعد جلسة تعاملات متقلبة .

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” مرتفعا 0.23 بالمائة إلى 381.22 نقطة واختتم الأسبوع على ارتفاع بلغ 0.16 بالمائة.

وانخفض سهم “رويال بنك أوف سكوتلاند” 4.8 بالمائة بعد أن حقق البنك أول ربح للعام بالكامل منذ سنة 2007.

وهوى سهم “فاليو” الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات 11 بالمائة مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر.

ومتصدرا قائمة الخاسرين على مؤشر “ستوكس 600″، وهبط ربح الشركة في النصف الثاني من العام 2017.

وأغلق مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني منخفضا 0.11 بالمائة بينما ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.15 بالمائة.

وزاد مؤشر “داكس” الألماني 0.18 بالمائة.