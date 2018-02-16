أسهم أوروبا ترتفع بفضل أرباح قوية للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

بينما واصلت شركات الإعلان عن نتائج أعمال جيدة وتقلصت تقلبات الأسواق والقلق بشأن ارتفاع التضخم.

ودفعت نتائج أعمال قوية لشركات كبرى من بينها رينو وإي.دي.إف مؤشر ستوكس 600 للارتفاع 1.1 بالمائة.

وبلغت مكاسب المؤشر القياسي الأوروبي 3.3 بالمائة هذا الأسبوع.

ومن بين المؤشرات الأخرى، زاد مؤشر” فايننشال تايمز” البريطاني 0.8 بالمائة كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنفس النسبة.

وفاق أداء مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية المؤشرات الأوروبية الأخرى ليصعد 1.3 بالمائة.

وجاءت “فوباك” بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود سهمها 13.7 بالمائة .

وارتفع سهم “إي.دي.إف” حوالي 4.6 بالمائة بفضل توزيعات أرباح تفوق التوقعات وتوقعات بتحسن الأوضاع في 2018.

وصعد سهم “يوتلسات” الفرنسية لتشغيل الأقمار الصناعية 12.2 بالمائة بعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركة.

وتصدرت “إير فرانس” قائمة الأسهم الهابطة مع انخفاض سهم الشركة 6.3 في المائة.

وهبطت أسهم “فيفندي” 6 بالمائة فيما أغلق مؤشر “كاك” للأسهم الفرنسية مرتفعا 1.13 في المائة.