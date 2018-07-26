أسهم “الفايسبوك” تتراجع وتسجل أكبر خسارة في تاريخها

سجلت أسهم موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تراجعا كبيرا أمس الأربعاء، بنسبة 20 بالمئة.

ويعتبر هذا التراجع هو الأسوأ في تاريخه حسب ما توقّعه الخبراء.

وأغلقت البورصات الأمريكية الرئيسية أمس الأربعاء، على زيادة في نسبة الأرباح الفصلية لأسهم الفايسبوك، حيث وصل سعر السهم إلى 1.74 للسهم الواحد.

ويواجه الفايسبوك انتقادات حادة بخصوص كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016

حيث أرجعت وكالات المخابرات الأمريكية أنها خاضعة لتأتير الحكومة الروسية من خلال أساليب من بينها وسائل الإعلام.