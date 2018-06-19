أسهم بن ناصر تعرف إرتفاعا كبيرا في إيطاليا

إرتفعت قيمة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر في سوق التحويلات، بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حسب موقع “ترانسفر ماركت” العالمي.

وأشار الموقع، بأن متوسط الميدان، سيُكلف الراغبين في الحصول على خدماته مبلغا في حدود الـ3 ملايين أورو على أقل تقدير.

وصُنف صاحب الـ20 عاما مع التشكيلة المثالية للاعبين الصاعدين مع فرقهم لـ”السيري آ” الإيطالية، بعد موسمه المميز رفقة ناديه “إيمبولي”.

ويتواجد اللاعب السابق لـ”آرسنال” على “رادار” بطل الدوري التركي “غلطة سراي” و”نيس” الفرنسي، الذي يسعى لخطفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.