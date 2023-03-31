أسوأ كابوس.. أسترالي يعثر على ثعبان سام في سريره

تخيل أن تذهب إلى فراشك لتحصل على قسط من الراحة، لتجد واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم في انتظارك بين الأغطية. هذا بالضبط مع حدث مع رجل أسترالي.

وحذر “صائد ثعابين” يدعى زاكري، في صفحته على فيسبوك، الأستراليين من انتشار الأفاعي البنية. داعيا إياهم إلى فحص أسرتهم قبل النوم. وذلك بعد أن اكتشف صاحب منزل ثعبان بني طوله 6 أقدام، مختبئا بين الأغطية.

تعتبر الثعابين البنية من أخطر سلالات الثعابين في أستراليا، بسبب ولعها بالعيش في المناطق المأهولة بالسكان.

الثعبان البني الشرقي هو ثاني أكثر سلالات الثعابين فتكا في العالم، بسبب سمها القوي الذي يسبب الشلل. والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه، وحتى الموت.

وأثارت الصور التي وثقت الواقعة، حالة ذعر بين مستخدمي الإنترنت.