أسوأ كابوس.. العثور على عنكبوت داخل أذن مريض

عاش رجل نورماندي أسوأ كابوس من بين العديد من الأشخاص الذين يعانون من رهاب العناكب في الأول من أفريل. حيث استقر عنكبوت في أذنه أثناء نومه، كما ذكرت صحيفة باريس نورماندي.

وبعد يومين فقط من استيقاظه، في 3 أفريل، ذهب الرجل، الذي كان منزعجا من “إحساس غريب في أذنه اليسرى”، إلى الطبيب.

“طوال اليوم، كنت أرغب في حك الجزء الداخلي من أذني. وكنت أسمع شيئًا يشبه الضجيج، بين الطنين والفرك”، يقول الضحية كريستوف لزملائنا.

أثناء الاستشارة، اعتقد أخصائي الرعاية الصحية الذي فحص أذن كريستوف أنه رأى ساقين وقرر إرسال المريض إلى أخصائي.

وتمت إعادة توجيه النورمان أخيرًا إلى غرفة الطوارئ في روان. مفاجأة، لكن هذه المرة لمهنة الطب.

وأشاروا إلى أن المتدربين في قسم الأنف والأذن والحنجرة اللذين اعتنوا بكريستوف. حاولوا إخراج العنكبوت بالملقط، كان على قيد الحياة.

أخيرًا، بعد حقنة في الأذن باستخدام بيروكسيد الهيدروجين، تتم إزالة العنكبوت من الأذن بعد أسوا كابوس مر به المريض.