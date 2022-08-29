قناة النهار أسواق الرحمة للأدوات المدرسية بداية من الفاتح سبتمبر.. هذه التفاصيل بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أوت 2022 - 22:42 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5tc7a اقرأ أيضا غليزان: الشاب أحمد ..يطالب مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 26 أوت صريح جدا: هذا ما يتغير في الإنسان مع تقدم العمر قناة النهار 21 أوت صريح جدا: الأولياء مستاؤون من إلتهاب أسعار الأدوات المدرسية بسعيدة قناة النهار 28 أوت "مديرة أوندا : "تخصيص مبلغ مالي لدفع مستحقات الفنانين المتأخرة قناة النهار 28 أوت جيجل: بعد أن وصل عتبة 800 دينار أسعار السردين تتراجع وإقبال كبير للمواطنين قناة النهار 29 أوت شاهد.. رياح قوية تزيد في التهاب الغابات بالطارف والمواطنون يرددون "الله أكبر قناة النهار 17 أوت صريح جدا: هل تعلم المرأة الجزائرية كم يملك زوجها من مال؟ قناة النهار 14 أوت الجزائر تتحول إلى الوجهة السياحية الاولى لليبيين.. 95 ليبيا في زيارة المحروسة قناة النهار 16 أوت نهاركم جديد/ حرفية في صناعة "المنتجات الجلدية الفنية" تبدع في مجالها قناة النهار 16 أوت برنامج Toutes Options: أسعار السيارات المستعملة من سوق بوقرة لهذا الأسبوع قناة النهار 27 أوت