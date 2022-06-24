“أسواق رحمة للمواشي” لمحاربة ارتفاع أسعار الأضاحي

المبادرة كشف عنها وزير الفلاحة خلال رده عل أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني

وزير الفلاحة: إطمئنوا.. أسعار الأضاحي ستتراجع في الأيام المقبلة

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بتراجع أسعار الأضاحي خلال الأيام القادمة، متحدثًا عن جملة من الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعارها قبل عيد الأضحى متعلقة بالأعلاف ونقاط البيع.

وخلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني،قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إنّ أسعار الأضاحي تختلف حسب المناطق التي تحتضن هذا النشاط مقارنة بالمدن الكبرى”، مطمئنا أنها ستستقر خلال الأيام القادمة، مضيفا ان أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط”، مشيرا إلى أن “المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى.

وفي سياق متصل ، شدد المسؤول الأول على القطاع ، على ضرورة إيجاد حل جذري لنقاط البيع بصفة عشوائية من طرف أشخاص دون خبرة”، مشدّدًا على أن “تسويق الماشية ينبغي أن يتكفل به أصحاب الاختصاص للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية، مشيرا أن القطاع “يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية للمواشي”، مركّزًا على أن “جميعها متوفرة.

وبشأن أسواق بيع المواشي تزامنًا وعيد الأضحى المبارك، كشف الوزير عن الشروع، بالتنسيق مع وزارة التجارة وكذا السلطات المحلية للولايات، “في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي مثلما كانت عليه في شهر رمضان المنصرم ، حيث عرضت بها مختلف المواد الغدائية ، التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية، لإنجاح عمليات البيع” ومن اجل العمل على تخفيض أسعار المواشي ، داعيا المواطنين “للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية”.

وعرفت أسعار الماشية وبخاصة أضاحي العيد، خلال الأسبوع الفارط ارتفاعًا محسوسًا، حيث تراوحت الزيادات ما بين 5000 دج و12000 دج، بالأسواق الشعبية وكذا نقاط البيع المخصًّصة لذلك.