أسيك ميموزا يتلاعب بفحوصات “كورونا” ويحرم شباب بلوزداد من قائده

تعرض شباب بلوزداد، لمؤامرة حقيقية من طرف نظيره أسيك ميموزا، وهذا بمناسبة المباراة التي تجمع بينهما اليوم في إطار الدور الثاني والثلاثين من رابطة الأبطال الإفريقية، حيث تم التلاعب بنتائج فحوصات “كورونا”.

وأظهرت الفحوصات التي قام بها الإيفواريون، بأن القائد شمس الدين نساخ، مُصاب بـ”الكوفيد”، ليقوم الطاقم الطبي لبطل الجزائر بإجراء فحص مُضاد، أظهر بأن لاعبه لا يعاني من أي شيء، ولكن ذلك لم يكن كافيا.

وقام سفير الجزائر بأبيدجان، عبد العزيز بوقطاية، برفع تقرير للسلطات العليا في البلاد، من أجل الدفاع على مصلحة أبناء لعقيبة.