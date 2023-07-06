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الرياضة

أسينسيو يلتحق بالبياسجي في صفقة انتقال حر

بقلم فيصل زيان بوزيان
أسينسيو يلتحق بالبياسجي في صفقة انتقال حر
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، في صفقة انتقال حر، قادما من ريال مدريد.

وأوضح بيان النادي الباريسي، عبر موقعه الرسمي، أن أسينسيو وقّع على عقد مع الفريق لغاية جوان 2026.

وصرح اللاعب أسينسيو في هذا الصدد:”شرف كبير لي أن أكون جزء من هذا النادي الرائع، وأطمح الاندماج مع زملائي الجدد لتحقيق الأهداف المسطرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/KZWrl
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