أشباح تسكن أقسام مدرسة.. وتتحدى الرقاة في وادي تليلات بوهران

خلفت أجواء رعب وفزع وسط الطاقم التربوي والتلاميذ وأوليائهم

حالة خوف وهستيريا تشهدها منذ أيام مدرسة مالك بن نبي ببلدية وادي تليلات في وهران، بسبب أمور غريبة تحدث بأقسامها تم حصرها في تشويش من طرف الجن.

حيث فشل العديد من الرقاة الذين تم الاستنجاد بهم لطرد الأرواح التي سكنت الأقسام وبثت الرعب في نفوس التلاميذ وحتى معلميهم.

نتيجة سماع أصوات ومشاهدة تحركات غريبة داخل المؤسسة التربوية الابتدائية أضحت تحدث نهارا وأمام مسمع ومرأى كافة المتواجدين داخلها.

وقد أكد بعض أولياء التلاميذ خوفهم على أبنائهم، خصوصا بعد تعرض تلميذة تدرس بقسم السنة الثالثة لاضطرابات نفسية أجبرتها على ملازمة البيت لفترة طويلة من دون الحديث عن الكوابيس.

التي أصبح معظم التلاميذ عرضة لها، فيما كشف أولياء آخرون على لسان أبنائهم وجود أرواح تشاركهم الدراسة داخل الأقسام.

وتحدث أصواتا غريبة كالغناء مع ترديد أنغام نشيد «قسما» و»من جبالنا» وحتى هتافات كانت تردد خلال الحراك، إلى جانب إطلاق أصوات حيوانات.

ليتعدى الأمر حتى قيام الجن بمسح الصبورة أثناء إلقاء المعلمة للدرس وفتح وإغلاق النوافذ والأبواب.

مدير التربية لولاية وهران مرفوقا بممثلين عن الولاية ومحافظ شرطة، تنقلوا خلال الأيام السابقة إلى المدرسة الابتدائية للوقوف على الحادثة التي أخذت أبعادا أخرى.

خصوصا بعد فشل العديد من الرقاة، من بينهم الراقي المعروف باسم «الشنفرة»، لكنهم فشلوا في طرد هذه الأرواح، الأمر الذي دفع أولياء التلاميذ للتجمع.

أمام مدخل المدرسة ومحاولة اقتحامها لتحرير أبنائهم خوفا عليهم، خصوصا بعد ارتفاع أصوات الجن التي كانت تسمع علنا.