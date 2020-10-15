أشبال الأمة يُحققون نسبة نجاح ممتازة في البكالوريا

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة، لكل من البليدة ووهران وسطيف، هذه السنة نتائج ممتازة في إمتحان شهادة البكالوريا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تحصل 680 شبلا على هذه الشهادة بنسبة نجاح 84,98 بالمائة.

أين تحصل 9 أشبال على شهادة البكالوريا بدرجة “ممتاز” و197 شبلا بدرجة “جيد جدا”، و234 شبلا بدرجة “جيد”، و160 شبلا بدرجة “قريب من الجيد”.

فيما تحصل بقية الأشبال على درجة “مقبول”.

وأشار البيان، إلى إن أشبال الأمة في شعبة رياضيات، قد حققوا نسبة نجاح 100 بالمائة، في هذه الدورة.

هذا وتعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية، الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة.

كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة، وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم.

بالإضافة إلى الوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية، التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

هذا وقدم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق، يضيف البيان.