أشبال الجزائر يحققون إنجازات كبيرة في بطولة إفريقيا للمصارعة

حصد أشبال الجزائر عدد من الميداليات الذهبية و الفضية و البرونزية في بطولة إفريقيا للمصارعة 2024 التي تجري بإسكندرية المصرية.

وفاز الرياضيون الجزائريون بذهبيتين و 7 ميداليات فضية إلى جانب ميدالية برونزية واحدة.

كما نال الجزائريون في المصارعة الإغريقية الرومانية 7 ميدالية، و المصارعة النسائية الذي فاز بـ 5 ميداليات.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة الرياضيين الجزائريين الذين حققوا نتائج مبهرة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، حيث قالت “ألف مبروك لأشبال الجزائر”، كما نشرت عدد من الصور للأبطال.