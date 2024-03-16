أشبال الجزائر يحققون إنجازات كبيرة في بطولة إفريقيا للمصارعة
بقلم عزيز طالبي
حصد أشبال الجزائر عدد من الميداليات الذهبية و الفضية و البرونزية في بطولة إفريقيا للمصارعة 2024 التي تجري بإسكندرية المصرية.
وفاز الرياضيون الجزائريون بذهبيتين و 7 ميداليات فضية إلى جانب ميدالية برونزية واحدة.
كما نال الجزائريون في المصارعة الإغريقية الرومانية 7 ميدالية، و المصارعة النسائية الذي فاز بـ 5 ميداليات.
وهنأت وزارة الشباب والرياضة الرياضيين الجزائريين الذين حققوا نتائج مبهرة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، حيث قالت “ألف مبروك لأشبال الجزائر”، كما نشرت عدد من الصور للأبطال.
رابط دائم : https://nhar.tv/JXYiM