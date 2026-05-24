أشبال “الخضر” يتحدون تنزانيا لمواصلة الحلم القاري

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ظهر اليوم الأحد، أمام اختبار حقيقي عندما يواجه نظيره التنزاني، ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا 2026، لذات الفئة العمرية.

ويدخل أشبال المدرب أمين غيموز، لقاء اليوم المقرر بداية من الساعة 14:00. بمعنويات في السحاب بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2026. المقررة ما بين الـ 19 نوفمبر والـ 13 ديسمبر.

وهو الهدف الذي حققه “الخضر” عقب مشوار صعب في دور المجموعات. أين أظهر اللاعبون شخصية قوية وروحًا قتالية كبيرة رغم المنافسة الشرسة. والاحتكام إلى القرعة مع منتخب غانا، بعد التساوي في عدد النقاط.

وتراهن التشكيلة الوطنية، التي ستفتقد لخدمات الموهبة ياسين عابد. بداعي العقوبة الآلية بعد تلقيه انذارين في دور المجموعات، على تجاوز عقبة تنزانيا، والتواجد ضمن الـ 4 الكبار قاريا.

وخلال دور المجموعات جمع شبان “الخضر” 4 نقاط، من تعادل أمام غانا، وفوز على جنوب إفريقيا، مقابل هزيمة على يد السنغال.

وسجّل هجوم المنتخب الوطني، في الدور الأول 5 أهداف، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

في حين تأهل منتخب تنزانيا، إلى ربع النهائي برصيد 6 نقاط، من انتصارين أمام موزمبيق وأنغولا، مقابل هزيمة أمام مالي.

وسجّل هجوم منافس “الخضر” في المجموعات، 7 أهداف، فيما تلقت شباكه هدفين فقط، مما يؤكد قوة المنتخب التنزاني، وصعوبة المهمة التي تنتظر أشبال غيموز، في صدام اليوم.