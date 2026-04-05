أشبال الخضر يتحدون مصر لبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الأحد، مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من دورة اتحاد شمال افريقيا، في مواجهة نظيره المصري.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لأشبال الخضر لأقل من 17 عاما. أين يتوجب عليهم تفادي الهزيمة بأكثر من ثلاثة أهداف، لضمان تأهلهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، استعد أشبال المدرب أمين غيموز، لمواجهة المنتخب المصري، بنفس التعداد الذي تعادل في المباراة السابقة ضد تونس، بهدف لمثله.

يذكر أن المباراة التي ستجمع أشبال الخضر لأقل من 17 عاما، ضد نظيره المصري. لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من دور اتحاد شمال افريقيا، مقررة اليوم الأحد. انطلاقا من الساعة (13:00)، بملعب “بنينا” ببنغازي.

