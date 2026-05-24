أشبال “الخضر” يتعادلون في شوطهم الأول أمام تنزانيا

افترق أشبال “الخضر” ونظرائهم من تنزانيا، على وقع التعادل الايجابي، بنتيجة 2-2، في الشوط الأول من لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2026، الجارية حالية بالمغرب.

ودخلت عناصر المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة. المواجهة التي انطلقت في حدود الساعة 14:00، بقوة ونجحوا في تسجيل هدف السبق بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق محمد فالمي، بتسديدة صاروخية.

وانتظر المنتخب التنزاني، إلى غاية الدقيقة الـ 36، ليرد على هدف “الخضر”. عن طريق ديسماس أثاناس، الذي أعاد الأمور إلى نصابها.

وبعد 4 دقائق فقط من هدف التنزانيين، عاد المتألق محمد فالمي، ليضع أشبال “الخضر” في المقدمة بتسجيله الثاني له وللمنتخب.

وحينما كان الجميع يتوقع نهاية المرحلة الأولى بتقدم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. نجح المنتخب التنزاني، في تسجيل هدف التعادل، عن طريق لقمان مبالاسولو، وهو الهدف التي انتهى عليه الشوط الأول.