أشبال “الخضر” يتعادلون وديا أمام شبان مولودية وهران

خاض أشبال المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، مباراة ودية أمام تشكيلة مولودية وهران، لفئة أقل من 19 سنة، ضمن التربص المقام بمدينة “الباهية”.

وباشر منتخب “U17” تربصه التحضيري بالقرية المتوسطية بوهران. يوم الأحد الماضي الـ 25 ماي الجاري، على أن يختتم هذا الجمعة الـ 30 من الشهر ذاته، بحضور 26 لاعبا.

وبرمج مدرب شبان “الخضر” أمين غيموز، مباراة ودية أمس الثلاثاء. أمام تشكيلة مولودية وهران، لأقل من 19 سنة، وانتهت على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله.

ووصفت “الفاف” في بيان لها عبر موقعها الالكتروني، ودية أشبال “الخضر” أمام شبان المولودية الوهرانية بـ “المفيدة” بالنسبة للعناصر الوطنية.