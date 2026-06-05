أشبال “الخضر” يتعثّرون ودياً أمام تونس

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام نظيره التونسي بنتيجة هدف دون مقابل (1-0)، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن برنامج التحضيرات والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وشهد اللقاء تنافساً كبيراً بين المنتخبين، حيث سعى أشبال “الخضر” للوصول إلى شباك المنافس في عدة مناسبات، غير أن المنتخب التونسي نجح في استغلال إحدى فرصه وحسم المواجهة لصالحه بهدف وحيد.

ورغم الخسارة، سمحت هذه المباراة للطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة رزيق نيدر بمعاينة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، في إطار مواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة في المواعيد القارية والدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن يستخلص الجهاز الفني الدروس اللازمة من هذه المواجهة الودية، بهدف تصحيح النقائص وتحسين الأداء خلال التربصات والمباريات القادمة.