أشبال “الخضر” يحققون أول انتصار في دورة “لوناف”

نجح المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، في خطف أول انتصار له ضمن دورة اتحاد شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز أشبال “الخضر” أمس الأحد، بنتيجة 3-2، على نظيرهم الليبي، في اللقاء الذي جرى بملعب البشير بالمحمدية بالمغرب، برسم الجولة الثالثة من دورة “لوناف”.

وهو الانتصار الأول من نوعه لشبان المنتخب الوطني، الذين غادروا مبكرا سباق التأهل إلى المحفل القاري، بعدما انهزموا في الجولتين الأولى والثانية. أمام كل من تونس بنتيجة 1-0 ومصر بثنائية لهدف.

وبالعودة إلى لقاء أمس، فقد كان منتخب ليبيا المبادر لافتتاح باب التهديف، عند الدقيقة 26. قبل أن يعدل أشبال “الخضر” في الدقيقة 36 وعادوا ليسجلوا ثاني الأهداف بعدها بـ 3 دقائق.

وبحلول الدقيقة 64، عدّل الليبيون النتيجة، غير أن بوداب، صاحب الهدف الثاني. عاد في الدقيقة 67 ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث للخضر.

وسيكون المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة معفيا من الجولة الـ 4. على أن يختتم دورة “لوناف” بمواجهة منظم الدورة، في الجولة الـ 5 والأخيرة، يوم السبت القادم 23 نوفمبر الجاري.