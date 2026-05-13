أشبال “الخضر” يدخلون أجواء “كان 2026”

خاض أشبال المنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، ثاني حصصهم التدريبية منذ وصولهم إلى الرباط، استعدادا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2026 لأقل من 17 سنة.

ويدشن شبان “الخضر” مغامرتهم القارية غدا الخميس. بمواجهة أشبال منتخب غانا، بداية من الساعة 20:00، بمركز المنتخبات التابع للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وشهدت الحصة الثانية للعناصر الوطنية في الأراضية المغربية، والتي انطلقت عند الساعة 18:00، مشاركة 25 لاعبا، حسبما جاء في الموقع الرسمي لـ”الفاف”.

حيث خصصها الطاقم الفني بقيادة أمين غيموز، للجانبين التقني والتكتيكي، قصد وضع اللاعبين في أجواء المنافسة تحسبا لأول مباراة.

وعلى صعيد آخر، أبرزت “الفاف” أن 5 لاعبين استدعوا لأول مرة للمشاركة في “كان” أقل من 17 سنة. خضعوا أمس، لاختبار التصوير بالرنين المغناطيسي لرسغ اليد، ضمن إجراءات “الكاف” للتحقق الطبي من العمر البيولوجي.

